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Ребенок пострадал при стрельбе в Канаде

CTV: ребенок пострадал при стрельбе в канадском Торонто

Фото: John Morris / Reuters

Ребенок получил огнестрельное ранение в канадском Торонто. Об этом в субботу пишет ТАСС со ссылкой на телеканал CTV.

По информации СМИ, стрельба произошла на одной из улиц Торонто. При этом прибывшие на место происшествия полицейские не обнаружили ни стрелявших, ни пострадавших.

Позднее в городскую больницу был доставлен ребенок, который, как полагают в полиции, был ранен в результате этого инцидента.

Возраст пострадавшего и другие персональные данные не раскрываются.

Стрелявших в настоящее время разыскивают.

26 сентября стрельба произошла в школе №88 в Ижевске. По последним данным Следственного комитета, погибли 17 человек, среди которых 11 детей. Пострадали 24 человека, 22 из них — несовершеннолетние. Школу атаковал ее бывший ученик Артем Казанцев 1988 года рождения.

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Марина Совина
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