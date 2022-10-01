В Москве начальник ОМВД проехал на красный, сбил двух человек и попал на видео

В Москве начальник ОМВД по Савеловскому району проехал на красный и сбил двух человек

В Москве на Дмитровском шоссе водитель Toyota проехал на красный свет и сбил двух пешеходов. Предположительно, за рулем был начальник ОМВД по Савеловскому району столицы полковник Александр Долгов, пишет Telegram-канал SHOT.

На опубликованных кадрах видно, что внедорожник проезжает перекресток на запрещающий сигнал светофора, где сталкивается с другим автомобилем. От удара Toyota разворачивает и задняя часть авто задевает переходящих дорогу людей. Видеозапись заканчивается тем, что водитель внедорожника выходит из автомобиля и пытается помочь пострадавшим.

По данным SHOT, пострадавших госпитализировали с переломом таза и ушибом головного мозга. Предварительно, водитель Toyota был трезв и передвигался на служебном автомобиле.

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