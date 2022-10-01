Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В Москве начальник ОМВД проехал на красный, сбил двух человек и попал на видео

В Москве начальник ОМВД по Савеловскому району проехал на красный и сбил двух человек

В Москве на Дмитровском шоссе водитель Toyota проехал на красный свет и сбил двух пешеходов. Предположительно, за рулем был начальник ОМВД по Савеловскому району столицы полковник Александр Долгов, пишет Telegram-канал SHOT.

На опубликованных кадрах видно, что внедорожник проезжает перекресток на запрещающий сигнал светофора, где сталкивается с другим автомобилем. От удара Toyota разворачивает и задняя часть авто задевает переходящих дорогу людей. Видеозапись заканчивается тем, что водитель внедорожника выходит из автомобиля и пытается помочь пострадавшим.

По данным SHOT, пострадавших госпитализировали с переломом таза и ушибом головного мозга. Предварительно, водитель Toyota был трезв и передвигался на служебном автомобиле.

Ранее в Челябинской области настоятель православного храма на Lada насмерть сбил пенсионерку. Он ехал задним ходом и не увидел женщину, она скончалась в больнице.

Анастасия Шейкина
Обсудить
Последние новости
Минобороны России объявило об отводе сил из Красного Лимана
Исполнитель резонансного заказного убийства в Новой Москве признал вину
В Минобороны заявили об уничтожении сотен солдат ВСУ на Николаевском направлении
Минобороны отчиталось об уничтожении семи снарядов HIMARS в Херсонской области
Минобороны заявило об уничтожении более 50 бойцов ВСУ ракетным ударом в Купянске
В Москве начальник ОМВД проехал на красный, сбил двух человек и попал на видео
Часть мобилизованных россиян направили на подготовку в Чечню
Украина ввела новые санкции против россиян
На Новодевичьем кладбище установили памятник легендарному режиссеру
«Газпром» подтвердил поставку газа в Молдавию
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.