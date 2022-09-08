Российский священник на Lada насмерть сбил пенсионерку

В Коркино Челябинской области настоятель храма на авто насмерть сбил пенсионерку

В Коркино Челябинской области пенсионерка погибла после того, как ее сбил настоятель православного храма на своем автомобиле. Об этом сообщил источник Ura.ru в правоохранительных органах.

По его данным, авария с участием российского священника случилась на улице Цвиллинга — 85-летняя женщина переходила дорогу в неустановленном месте. Пенсионерку доставили в больницу, где позже она умерла.

В региональном управлении ГИБДД по Челябинской области подтвердили факт ДТП. Там сообщили, что водитель за рулем Lada ехал задним ходом и не увидел пешехода.

После случившегося сотрудники правоохранительных органов организовали проверку.

Ранее в Волгоградской области пьяный священник за рулем автомобиля ВАЗ сбил велосипедистку. В результате происшествия женщина получила травмы и была госпитализирована, клирика отстранили от служения на время внутреннего расследования происшествия.