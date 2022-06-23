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Пьяный священник на машине сбил велосипедистку в российском регионе

В Волгоградской области пьяный священник за рулем автомобиля ВАЗ сбил велосипедистку

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Пьяный священник за рулем автомобиля ВАЗ сбил велосипедистку в городе Фролово Волгоградской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Урюпинскую епархию.

Делом священника займется дисциплинарная комиссия, которая проведет внутреннее расследование, заявили в епархии. На это время клирика отстранили от служения.

Инцидент произошел вечером 21 июня. 59-летний священник наехал на 50-летнюю россиянку, которая двигалась ему навстречу на велосипеде. В результате происшествия женщина получила травмы и была госпитализирована, сообщили в пресс-службе регионального МВД.

По данным агентства, священник навестил сбитую им велосипедистку в больнице. Он пообещал помочь ей с лечением и восстановлением после аварии.

Ранее в Астрахани священник за рулем автомобиля сбил девушку, которая переходила дорогу по зебре. Момент происшествия попал на видео. На кадрах видно, как из сбившей девушку машины выходит человек в рясе. После осмотра места ДТП он возвращается к своему автомобилю и снимает церковную одежду.

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Константин Лысяков
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