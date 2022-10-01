Байден сообщил о самом разрушительном в истории США урагане

Президент Байден: ураган «Иэн» может стать одним из самых разрушительных в истории США

Президент США Джо Байден заявил, что ураган «Иэн», который обрушился на штат Флорида, может стать одним из самых разрушительных в истории страны. Об этом политик написал в своем Twitter-аккаунте.

В настоящее время американские власти начинают оценивать ущерб, причиненный ураганом. «Наши сердца болят за людей, чьи жизни были разрушены из-за этой бури. Мы с вами. И мы останемся с вами столько, сколько потребуется», — сказал глава государства.

Ураган «Иэн» обрушился на американский штат Флорида в конце сентября, оставив без света два миллиона человек. Согласно последним данным, жертвами урагана стали не менее 42 человек. Разгул стихии спровоцировал во Флориде масштабные разрушения, парализовал работу телекоммуникационных сетей и аэропортов.