Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Байден сообщил о самом разрушительном в истории США урагане

Президент Байден: ураган «Иэн» может стать одним из самых разрушительных в истории США
Джо Байден

Джо Байден . Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Президент США Джо Байден заявил, что ураган «Иэн», который обрушился на штат Флорида, может стать одним из самых разрушительных в истории страны. Об этом политик написал в своем Twitter-аккаунте.

В настоящее время американские власти начинают оценивать ущерб, причиненный ураганом. «Наши сердца болят за людей, чьи жизни были разрушены из-за этой бури. Мы с вами. И мы останемся с вами столько, сколько потребуется», — сказал глава государства.

Ураган «Иэн» обрушился на американский штат Флорида в конце сентября, оставив без света два миллиона человек. Согласно последним данным, жертвами урагана стали не менее 42 человек. Разгул стихии спровоцировал во Флориде масштабные разрушения, парализовал работу телекоммуникационных сетей и аэропортов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Появилось видео момента аварии с самолетом в Севастополе
Байден сообщил о самом разрушительном в истории США урагане
В Молдавии заявили о снижении цены на российский газ почти вдвое
Трусова вновь ушла от Тутберидзе
В Германии назвали отсутствие мирного плана по Украине «позором Запада»
«Локомотив» проиграл аутсайдеру РПЛ
Российским водителям разрешили предъявлять права по-новому
В Уэльсе призвали отделиться от Британии
Глава военной разведки Украины призвал к еще большей милитаризации страны
Объявление в лифте московской многоэтажки развеселило пользователей сети
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.