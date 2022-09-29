Ураган «Иэн» обрушился на Флориду
Ураган «Иэн» во Флориде оставил без света два миллиона человек
Ураган «Иэн» обрушился на американский штат Флорида, оставив без света два миллиона человек. Об этом пишет ТАСС и публикует видео с места событий.
На кадрах с улиц городов видны масштабные разрушения домов и инфраструктуры. Вода в некоторых местах поднялась до двух метров, а сильный ветер начал валить столбы и деревья. Воды на улицах оказалось так много, что один из очевидцев смог запечатлеть на камеру акулу, проплывающую между домами, сообщает Telegram-канал телеканала «РЕН ТВ».
Ранее сообщалось, что из-за урагана во Флориде на острове Ки-Уэст под угрозой разрушения оказался бывший дом писателя Эрнеста Хемингуэя. Однако, по данным СМИ, объект хорошо оборудован и может противостоять штормам.