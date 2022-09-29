Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Ураган «Иэн» обрушился на Флориду

Ураган «Иэн» во Флориде оставил без света два миллиона человек

Ураган «Иэн» обрушился на американский штат Флорида, оставив без света два миллиона человек. Об этом пишет ТАСС и публикует видео с места событий.

На кадрах с улиц городов видны масштабные разрушения домов и инфраструктуры. Вода в некоторых местах поднялась до двух метров, а сильный ветер начал валить столбы и деревья. Воды на улицах оказалось так много, что один из очевидцев смог запечатлеть на камеру акулу, проплывающую между домами, сообщает Telegram-канал телеканала «РЕН ТВ».

Ранее сообщалось, что из-за урагана во Флориде на острове Ки-Уэст под угрозой разрушения оказался бывший дом писателя Эрнеста Хемингуэя. Однако, по данным СМИ, объект хорошо оборудован и может противостоять штормам.

Николай Чигасов
Обсудить
Последние новости
В Крыму призвали отправить на военную подготовку не служивших в армии мужчин
Тиктокерша преобразила комнату своими руками всего за 3,8 тысячи рублей
Наноспрей и стимуляция мозга улучшили лечение инсульта
В российском регионе на границе с Казахстаном начал работу пункт мобилизации
Драку посетителей ресторана с российскими военными разнимали стрельбой в воздух
Драка девушек в Подмосковье попала на видео
Брюс Уиллис продал права на использование своего образа с помощью дипфейка
В России начали пустеть фитнес-клубы
Эрдоган рассказал о просьбе Зеленского повлиять на Путина
В России сильно подешевело жилье
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.