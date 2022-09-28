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Дом Хемингуэя оказался под угрозой разрушения из-за урагана

Дом-музей писателя Хемингуэя во Флориде оказался под угрозой разрушения из-за урагана

Кадр: Boris Sorokin / YouTube

В Флориде на острове Ки-Уэст под угрозой разрушения оказался бывший дом писателя Эрнеста Хемингуэя. Объект, который теперь считается музеем, может пострадать из-за мощного урагана «Иэн». Об этом Daily Mail рассказала внучка писателя Мэриел Хемингуэй.

Во вторник, 27 сентября, жителей острова предупредили о надвигающемся шторме. Из-за предупреждения внучка писателя стала переживать за его дом, где он прожил с 1931 по 1939 год. Из-за угрозы стихии проживающих в музее кошек укрыли в безопасном месте.

По данным издания, объект хорошо оборудован и может противостоять штормам. Изначально дом был подарен дядей журналистки Полин Пфайффер — второй жены Хемингуэя. После развода писатель уехал, а женщина продолжала жить в доме до своей смерти в 1951 году. В 1964-м его превратили в музей.

Ранее компания Union Electrica сообщила, что вся территория Кубы осталась полностью обесточена из-за последствий прошедшего над страной урагана «Иэн». При этом сбой в работе наблюдали на западе, центральной части и на востоке республики.

Нина Ташевская
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