Ураган полностью обесточил латиноамериканскую страну

После урагана «Иэн» на Кубе полностью отключена подача электроэнергии

Вся территория Кубы осталась полностью обесточена из-за последствий прошедшего над страной урагана «Иэн». Об этом сообщила местная компания Union Electrica в Twitter.

«Национальная энергосистема находится в исключительном состоянии: нулевое производство электроэнергии (страна без электроснабжения) », — говорится в сообщении. В компании добавили, что удар стихии повредил инфраструктуру острова. При этом сбой в работе наблюдается на западе, центральной части и на востоке республики.

Уточняется, что энергосистема страны будет «восстанавливаться постепенно с сегодняшнего вечера до завтрашнего утра».

Ранее президент США Джо Байден подписал указ об объявлении чрезвычайной ситуации во Флориде из-за тропического шторма «Иэн», который сформировался в Карибском море 23 сентября. Из-за удара стихии запуск пилотируемого космического корабля Crew Dragon, в экипаж которого войдет россиянка Анна Кикина, перенесен с 3 на 4 октября.

В сентябре жители 87 населенных пунктов Курской области остались без света из-за непогоды. Тогда причиной коммунальной аварии стал ураган. Также в результате стихии погибли два человека.

