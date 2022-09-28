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Запуск корабля Crew Dragon с россиянкой отложили

Запуск корабля Crew Dragon с космонавтом Кикиной отложен на 4 октября из-за урагана «Иэн»

Фото: Andrey Shelepin / GCTC / Roscosmos / Reuters

Запуск пилотируемого космического корабля Crew Dragon, в экипаж которого войдет россиянка Анна Кикина, перенесен. Об этом сообщило Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА).

Изначально запуск был намечен на 3 октября. Такое решение принято из-за надвигающегося на штат Флорида урагана «Иэн».

Ожидается, что запуск Crew Dragon с космодрома на мысе Канаверал во Флориде состоится 4 октября не ранее 12:23 по времени Восточного побережья США (19:23 по московскому). В случае возникновения препятствий, новая попытка будет предпринята 5 октября.

В июле стало известно, что российский космонавт Анна Кикина отправилась в США для прохождения трехнедельной подготовки к полету на Crew Dragon. Тогда продолжительность этапа подготовки составила три недели.

Ранее президент США Джо Байден подписал указ об объявлении чрезвычайной ситуации во Флориде из-за тропического шторма «Иэн», который сформировался в Карибском море 23 сентября. Из-за удара стихии запланированная на 27 сентября поездка Байдена во данный штат была отложена.

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Ксения Назарова
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