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Космонавт Кикина отправилась в США для подготовки к полету на Crew Dragon

Космонавт Кикина отправилась в США для прохождения подготовки к полету на Crew Dragon

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Российский космонавт Анна Кикина отправилась в США для прохождения трехнедельной подготовки перед полетом на пилотируемом космическом корабле Crew Dragon. Об этом сообщили в Центре подготовки космонавтов (ЦПК), передает «Интерфакс».

«Продолжительность очередного этапа подготовки составит три недели. Первые две из них Анна Кикина проведет в Космическом центре имени Линдона Джонсона (город Хьюстон). Программа подготовки в Хьюстоне включает тренировки в составе экипажа SpaceX Crew-5 на тренажере американского сегмента МКС, в том числе по действиям в случае возникновения нештатных ситуаций, занятия по проведению внекорабельной деятельности, а также встречу с руководством Космического центра», — отметили в ЦПК.

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Также в ЦПК сообщили, что 12 августа Кикина пройдет тренировку на корабле Crew Dragon во Флориде. Экипаж проверит системы корабля, проведет осмотр и примерку кресел в скафандрах. «Завершающим этапом тренировочной сессии Анны Кикиной в США станет недельная подготовка на базе SpaceX в Хоторне, штат Калифония, где она продолжит практические занятия по отработке различных этапов полета в составе экипажа Crew-5», — добавили в центре.

Ранее командир отряда космонавтов «Роскосмоса» Олег Кононенко сообщил, что соглашение между Россией и США о перекрестных полетах на Международную космическую станцию (МКС) предусматривает три миссии на Crew Dragon.

15 июля стало известно, что «Роскосмос» и НАСА подписали соглашение о перекрестных полетах.

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Даниил Иринин
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