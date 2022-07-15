«Роскосмос» и НАСА договорились о полетах в космос

«Роскосмос» и НАСА подписали соглашение о перекрестных полетах на МКС

Госкорпорация «Роскосмос» и НАСА подписали соглашение о перекрестных полетах. Таким образом, космонавты и астронавты смогут летать на американских и российских кораблях к МКС, сообщается в Telegram-канале госкорпорации.

В «Роскосмосе» подчеркнули, что соглашение выгодно обеим сторонам и поспособствует развитию сотрудничества в рамках программы МКС. Так, в состав основного экипажа корабля Crew Dragon в рамках миссии Crew 5, запуск которого состоится осенью, вошли астронавты Николь Манн, Джош Кассада, японец Коичи Ваката и космонавт «Роскосмоса» Анна Кикина.

«Соглашение нацелено на то, чтобы в случае нештатной ситуации, связанной с отменой или существенной задержкой запуска российского или американского корабля, обеспечивалось присутствие на борту МКС как минимум одного космонавта Роскосмоса и одного астронавта NASA для обслуживания российского и американского сегментов», — пояснили в госкорпорации.

Ранее президент России Владимир Путин освободил Дмитрия Рогозина от должности генерального директора «Роскосмоса». Его место занял Юрий Борисов, до этого занимавший в правительстве России пост вице-премьера.