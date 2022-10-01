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Госдеп США осудил госпереворот в Буркина-Фасо

Представитель Госдепа Прайс: США осудили государственный переворот в Буркина-Фасо
Нед Прайс

Нед Прайс. Фото: Pool / Reuters

США осудили государственный переворот, который произошел в пятницу в Буркина-Фасо. Об этом говорится в заявлении представителя Госдепартамента США Неда Прайса, передает ТАСС.

«Соединенные Штаты глубоко обеспокоены событиями в Буркина-Фасо. (...) Мы присоединяемся к нашим партнерам в ЭКОВАС [Экономическое сообщество стран Западной Африки], Африканском союзе и Европейском союзе в осуждении этих действий и продолжающегося насилия, которые ставят под угрозу согласованное время возвращения демократически избранного гражданского правительства», — отметил Прайс.

Представитель Госдепа добавил, что Соединенные Штаты призвали военных, захвативших власть в Буркина-Фасо, обеспечить деэскалацию, восстановить конституционный строй, а также не допустить причинения вреда мирным жителям и военнослужащим.

30 сентября в Буркина-Фасо военные совершили второй с начала года переворот. Капитан Ибрагим Траоре с группой военных сверг подполковника Поля-Анри Сандаого Дамибу, пришедшего к власти в западноафриканской стране 24 января.

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Юлия Мискевич
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