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В Буркина-Фасо произошел второй за год военный переворот

В Буркина-Фасо военные совершили второй за год военный переворот

Кадр: LeFaso

В Буркина-Фасо военные совершили второй с начала года переворот. Об этом сообщает Reuters.

Капитан Ибрагим Траоре с группой военных сверг подполковника Поля-Анри Сандаого Дамибу, пришедшего к власти в западноафриканской стране 24 января. О его отстранении было объявлено в эфире национального телевидения. Местонахождение Дамибы неизвестно.

Причиной переворота Траоре назвал неспособность своего предшественника справиться с исламистами. Примечательно, что Дамиба сверг законного президента Рока Марка Каборе по той же причине.

Траоре приостановил действие конституции, распустил парламент, запретил политическую деятельность и распорядился закрыть границы и ввести комендантский час, сообщает LeFaso.

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Марина Совина
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