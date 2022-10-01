Военнослужащих освободят от налога на имущество

«Объясняем.рф»: военнослужащие имеют право на освобождение от налога на имущество физлиц

Военнослужащие имеют право на то, чтобы их освободили от налога на имущество физлиц. Такое разъяснение опубликовано на портале «Объясняем.рф».

Это распространяется на один объект из перечисленных категорий: квартиры или комнаты; жилой дом, гараж или машино-место (и иное помещение или сооружение, которое не используют в предпринимательской деятельности). Льгота установлена статьей 407 Налогового Кодекса РФ. Ее предоставляют в размере суммы налога, подлежащей уплате.

Кроме того, для военнослужащих предусмотрены кредитные каникулы. На этой неделе Сбербанк уже начал принимать предварительные заявки на реструктуризацию кредитов. В банке пояснили, что воспользоваться программой могут мобилизованные в Вооруженные силы Российской Федерации; военнослужащие, проходящие срочную военную службу или службу по контракту; сотрудники нацгвардии, силовых ведомств, пограничники, задействованные в проведении спецоперации; добровольцы, заключившие контракт на военную службу; члены семей всех перечисленных выше категорий.