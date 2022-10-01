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Военнослужащих освободят от налога на имущество

«Объясняем.рф»: военнослужащие имеют право на освобождение от налога на имущество физлиц

Фото: Filip Andrejevic / РИА Новости

Военнослужащие имеют право на то, чтобы их освободили от налога на имущество физлиц. Такое разъяснение опубликовано на портале «Объясняем.рф».

Это распространяется на один объект из перечисленных категорий: квартиры или комнаты; жилой дом, гараж или машино-место (и иное помещение или сооружение, которое не используют в предпринимательской деятельности). Льгота установлена статьей 407 Налогового Кодекса РФ. Ее предоставляют в размере суммы налога, подлежащей уплате.

Кроме того, для военнослужащих предусмотрены кредитные каникулы. На этой неделе Сбербанк уже начал принимать предварительные заявки на реструктуризацию кредитов. В банке пояснили, что воспользоваться программой могут мобилизованные в Вооруженные силы Российской Федерации; военнослужащие, проходящие срочную военную службу или службу по контракту; сотрудники нацгвардии, силовых ведомств, пограничники, задействованные в проведении спецоперации; добровольцы, заключившие контракт на военную службу; члены семей всех перечисленных выше категорий.

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Виктория Кондратьева
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