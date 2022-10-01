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В Уэльсе призвали отделиться от Британии

В Уэльсе несколько тысяч человек вышли на демонстрацию и призвали отделиться от Британии

Фото: Taylor Floyd Mews / Unsplash

В столице Уэльса Кардиффе несколько тысяч человек вышли на демонстрацию и призвали отделиться от Великобритании. Об этом сообщает портал Wales Online.

Отмечается, что участники акции прошли по городу с флагами и плакатами за независимость. В частности, среди митингующих был замечен британский актер Джулиан Льюис Джонс, который снялся в приквеле «Игры престолов» — «Доме дракона».

Он обратился к демонстрантам с речью.

Похожая акция проходила в июле на севере Уэльса в городе Рексем. В ней участвовали около восьми тысяч человек.

В конце июня первый министр Шотландии и глава Шотландской национальной партии (ШНП) Никола Стерджен предложила провести второй референдум о выходе региона из состава Соединенного Королевства 19 октября 2023 года. Она уточнила, что вопрос будет вынесен на рассмотрение в Верховный суд Великобритании.

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Ксения Жарова
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