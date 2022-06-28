Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В Шотландии анонсировали второй референдум о независимости

Первый министр Шотландии предложила провести референдум о независимости 19 октября 2023-го

Фото: Jeff J Mitchell / Getty Images

Первый министр Шотландии и глава Шотландской национальной партии (ШНП) Никола Стерджен предложила провести второй референдум о выходе региона из состава Соединенного Королевства 19 октября 2023 года. Об этом политик заявила во вторник, 28 июня, предает Reuters.

Во время выступления в региональном парламенте в Эдинбурге она уточнила, что вопрос будет вынесен на рассмотрение в Верховный суд Великобритании. Кроме того, Стерджен пообещала принять все необходимые юридические меры для проведения голосования о независимости, если британское правительство попытается его заблокировать.

Также политик сообщила, что намерена обратиться к премьер-министру Великобритании Борису Джонсону за разрешением на проведение консультативного референдума.

«Я не хочу и никогда не позволю шотландской демократии оказаться заложницей Бориса Джонсона или любого другого премьер-министра», — заявила Стерджен, добавив, что вопрос о независимости необходимо решить демократическим путем.

Материалы по теме:
Два года для развода Сколько времени понадобится Британии, чтобы выйти из ЕС
Два года для разводаСколько времени понадобится Британии, чтобы выйти из ЕС
29 марта 2017
Борис, ты не прав! Как вечеринки британского премьера в разгар пандемии испортили его репутацию и политическую карьеру
Борис, ты не прав!Как вечеринки британского премьера в разгар пандемии испортили его репутацию и политическую карьеру
24 января 2022

Ранее 14 июня стало известно о намерении ШНП, обладающей большинством в региональном парламенте, добиться проведения второго референдума о независимости. Тогда Никола Стерджен пообещала в скором времени представить ряд программных документов, которые обоснуют целесообразность получения регионом независимости. Она подчеркнула, что жители Шотландии страдают от роста стоимости жизни, инфляции, экономического неравенства, а также других последствий Brexit, за который они не голосовали.

Референдум по вопросу о независимости Шотландии впервые состоялся 18 сентября 2014 года. Около 55 процентов участников референдума высказались за сохранение страны в составе Соединенного Королевства. С тех пор о желании отделиться от Великобритании говорят на протяжении многих лет. В 2016-м Лондон одобрил разработку законодательной базы для повторного голосования.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Болгария решила выслать 70 российских дипломатов
Канделаки прокомментировала попадание в санкционный список США
Лолита высмеяла жуликов и возмутилась доверчивостью людей
Президент Таджикистана оценил отношения с Россией
ЦБ европейской страны пошел на внезапный шаг для борьбы с ростом цен
Российским судам разрешили возвращать жалобы с нецензурной лексикой
США остановили следовавший из России танкер с мазутом
В Эстонии обнаружили обезьянью оспу
В Москве на четырех этажах жилого дома загорелись балконы
Диетолог предупредила об опасности лечебного голодания
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.