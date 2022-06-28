В Шотландии анонсировали второй референдум о независимости

Первый министр Шотландии предложила провести референдум о независимости 19 октября 2023-го

Первый министр Шотландии и глава Шотландской национальной партии (ШНП) Никола Стерджен предложила провести второй референдум о выходе региона из состава Соединенного Королевства 19 октября 2023 года. Об этом политик заявила во вторник, 28 июня, предает Reuters.

Во время выступления в региональном парламенте в Эдинбурге она уточнила, что вопрос будет вынесен на рассмотрение в Верховный суд Великобритании. Кроме того, Стерджен пообещала принять все необходимые юридические меры для проведения голосования о независимости, если британское правительство попытается его заблокировать.

Также политик сообщила, что намерена обратиться к премьер-министру Великобритании Борису Джонсону за разрешением на проведение консультативного референдума.

«Я не хочу и никогда не позволю шотландской демократии оказаться заложницей Бориса Джонсона или любого другого премьер-министра», — заявила Стерджен, добавив, что вопрос о независимости необходимо решить демократическим путем.

Ранее 14 июня стало известно о намерении ШНП, обладающей большинством в региональном парламенте, добиться проведения второго референдума о независимости. Тогда Никола Стерджен пообещала в скором времени представить ряд программных документов, которые обоснуют целесообразность получения регионом независимости. Она подчеркнула, что жители Шотландии страдают от роста стоимости жизни, инфляции, экономического неравенства, а также других последствий Brexit, за который они не голосовали.

Референдум по вопросу о независимости Шотландии впервые состоялся 18 сентября 2014 года. Около 55 процентов участников референдума высказались за сохранение страны в составе Соединенного Королевства. С тех пор о желании отделиться от Великобритании говорят на протяжении многих лет. В 2016-м Лондон одобрил разработку законодательной базы для повторного голосования.

