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Британцев разозлили угрозы Трасс в адрес Путина

Британцев в Twitter разозлили угрозы премьера Лиз Трасс о новых санкциях против России
Лиз Трасс

Лиз Трасс. Фото: Maja Smiejkowska / Reuters

Пользователи социальной сети Twitter разозлились из-за поста премьер-министра Великобритании Лиз Трасс, в котором она пригрозила вести против России новые санкции после вхождения в ее состав ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, чтобы «парализовать военную машину» президента России Владимира Путина.

Британцы сочли подобные слова неуместными и потребовали от властей прекратить тратить деньги на Украину и уделить большее внимание внутренним проблемам страны.

«Вы ставите нас в тупик из-за регионального конфликта, который не имеет ничего общего с вашими соотечественниками», — написал пользователь с ником Darren Adamson в адрес Трасс.

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«Вы не говорите за большинство здесь и уж точно не говорите за меня. Почему бы не спросить нашу страну, что мы хотим, чтобы мы делали? Вы восемь лет поддерживали незаконный украинский режим, а теперь нас подставляете… Хватит», — обратилась к премьеру Louise B.

«Представьте, что вы говорите людям, которые только что проголосовали за то, что хотят быть частью России, что вы не принимаете их решение. Этих людей Украина бомбила последние восемь лет. Они рады быть русскими», — заявил Sir Cooj2.0.

«Что она имеет в виду: "Мы без колебаний потратим ваши деньги на оружие и другие вещи, пока вы боретесь с трудностями"», — саркастично заметил пользователь с ником Capricorn 1.01.

«Прекратите отправлять деньги наших налогоплательщиков на отмывание. Вы говорите жестко, защищая чужие границы, в то время как наши ежедневно оставляются открытыми для вторжения», — посетовал carl. «Это ваша незаконная война против вашего собственного народа», — заявил terminallytangerine.

Референдумы в Донбассе, на которых голосовали за вхождение в состав России, прошли с 23 по 27 сентября. Президент России Владимир Путин уже подписал указы о признании Херсонской и Запорожской областей независимыми территориями, чтобы принять их в состав страны.

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Марина Совина
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