Австралия расширила список санкций против России

Глава МИД Вонг заявила, что Австралия расширила санкции против 28 россиян

Австралия расширила санкционный список в отношении России. Новые рестрикции включают в себя целевые финансовые санкции и запрет на въезд в страну в отношении 28 россиян, связанных с проведенными референдумами в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Об этом говорится в заявлении министра иностранных дел Австралии Пенни Вонг, опубликованном на сайте ведомства.

В документе отмечается, что эти меры представляют собой «усиление решительного протеста Австралии». Подчеркивается, что Канберра намерена «координировать» действия в этом направлении «со своим партнерами»

При этом в заявлении на сайте австралийского МИД список россиян, попавших под новые санкции, не приводится.

Референдумы, на которых жители бывших украинских территорий голосовали за вхождение в состав России, прошли с 23 по 27 сентября. Президент России Владимир Путин уже подписал указы о признании Херсонской и Запорожской областей независимыми территориями, чтобы принять их в состав страны.