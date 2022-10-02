Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Австралия расширила список санкций против России

Глава МИД Вонг заявила, что Австралия расширила санкции против 28 россиян

Фото: Brendan McDermid / Reuters

Австралия расширила санкционный список в отношении России. Новые рестрикции включают в себя целевые финансовые санкции и запрет на въезд в страну в отношении 28 россиян, связанных с проведенными референдумами в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Об этом говорится в заявлении министра иностранных дел Австралии Пенни Вонг, опубликованном на сайте ведомства.

В документе отмечается, что эти меры представляют собой «усиление решительного протеста Австралии». Подчеркивается, что Канберра намерена «координировать» действия в этом направлении «со своим партнерами»

При этом в заявлении на сайте австралийского МИД список россиян, попавших под новые санкции, не приводится.

Референдумы, на которых жители бывших украинских территорий голосовали за вхождение в состав России, прошли с 23 по 27 сентября. Президент России Владимир Путин уже подписал указы о признании Херсонской и Запорожской областей независимыми территориями, чтобы принять их в состав страны.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Кабмину разрешили устанавливать запрет на международные автоперевозки
Австралия расширила список санкций против России
В Индонезии в ходе беспорядков после футбольного матча погибли 127 человек
Москвичей возмутила антисанитария советских автоматов с газировкой
Американский сенатор раскрыл парадокс антироссийских санкций
В США назвали возможных виновников инцидентов на «Северных потоках»
Диетологи предупредили о вреде «полезной» пищевой добавки
Россиянам после объявления мобилизации предложили бесплатно заморозить сперму
В генштабе Британии испугались ударов России со всех сторон
Немцев возмутило обращение экс-посла Украины к Берлину
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.