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Две театральные актрисы погибли в аварии в российском регионе

МВД: на Урале две актрисы труппы театра кукол Краснотурьинска погибли в аварии с автобусом

Фото: Павел Львов / РИА Новости

Автобус ПАЗ с труппой театра кукол Краснотурьинска столкнулся с грузовиком на 289 км трассы Екатеринбург — Серов. Об этом сообщил глава пресс-службы регионального МВД России Валерий Горелых, передает ТАСС.

Две актрисы скончались еще до приезда скорой помощи. Женщинам было 37 и 25 лет. Их 21-летнего коллегу доставили в районную больницу с травмами.

Ранее в Саратовской области три автобуса с мобилизованными резервистами из Кирова попали в ДТП. Автобусы двигались колонной, у одного из них на ходу лопнуло колесо.

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Юлия Мискевич
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