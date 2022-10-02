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Три автобуса с мобилизованными попали в ДТП в российском регионе

ГТРК «Вятка»: три автобуса с мобилизованными из Кирова попали в ДТП в Саратовской области

Фото: pixabay.com

В Саратовской области три автобуса с мобилизованными резервистами из Кирова попали в ДТП. Об этом сообщает ГТРК «Вятка».

Как рассказал военный комиссар Кировской области Геннадий Боков, авария произошла в субботу, 1 октября на подъезде к месту дислокации в городе Вольске. Автобусы двигались колонной, у одного из них на ходу лопнуло колесо. Водители едущих позади двух автобусов с пассажирами не смогли избежать столкновения, пояснил военком российского региона. Пострадавших в результате ДТП нет.

Ранее пассажирский автобус и грузовик столкнулись в турецком городе Шанлыурфа на юго-востоке страны. В результате ДТП пострадали 25 человек. Авария произошла из-за неправильного обгона. Водители попытались избежать столкновения, однако сделать этого не удалось.

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Марина Совина
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