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Брюс Уиллис опроверг продажу прав на использование своего образа

Брюс Уиллис опроверг продажу прав на использование своего образа российской компании

Фото: Reuters

Американский актер Брюс Уиллис опроверг продажу прав на использование своего образа российской компании Deepcake. Об этом сообщает Deadline.

Представитель артиста заявил, что у него нет никаких партнерских соглашений с компанией, которая занимается созданием дипфейков. В Deepcake, где якобы создали «цифрового близнеца» Уиллиса, информацию о соглашении тоже опровергли. «Формулировка о правах неверна. Брюс не мог никому продать никакие права, они принадлежат ему по умолчанию», — пояснили там.

29 сентября сообщалось, что 67-летний американский актер Брюс Уиллис продал права на использование своего образа российской технологической компании Deepcake. Утверждалось, что благодаря технологии дипфейка актер, ранее объявивший об уходе из кино из-за проблем со здоровьем, снова появится на экранах. Компания сможет воссоздать цифрового двойника Уиллиса для новых фильмов, сериалов и рекламных роликов.

В прошлом году голливудская звезда уже появлялась в рекламе с помощью дипфейка. Так, Уиллис рекламировал сотовую связь «МегаФон».

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Марина Погосян
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