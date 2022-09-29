Брюс Уиллис продал права на использование своего образа с помощью дипфейка

Брюс Уиллис продал компании Deepcake права на использование своего цифрового двойника

67-летний американский актер Брюс Уиллис, страдающий от афазии, продал права на использование своего образа российской технологической компании Deepcake. Об этом сообщает The Telegraph.

Благодаря технологии дипфейка, актер, ранее объявивший об уходе из кино из-за проблем со здоровьем, снова появится на экранах. Компания сможет воссоздать цифрового двойника Уиллиса для новых фильмов, сериалов и рекламных роликов.

В прошлом году голливудская звезда уже появлялась в рекламе с помощью дипфейка. Так, Уиллис рекламировал сотовую связь «МегаФон».

«Мне понравилось то, как точно был представлен мой персонаж. Для меня это прекрасная возможность вернуться в прошлое», — прокомментировал свое виртуальное участие в съемках артист.

Уточняется, что Брюс стал первым голливудским актером, продавшим права на использование «цифровой версии» себя.

Уиллис снялся в более чем 70 фильмах, в том числе во франшизе «Крепкий орешек», картинах «Пятый элемент», «Город грехов», «12 обезьян», «Город грехов», «Криминальное чтиво», «Смерть ей к лицу», «Шестое чувство», «Гудзонский ястреб» и «Девять ярдов». За свою карьеру актер ни разу не получал «Оскар». В марте сообщалось о том, что Брюс уходит из кино. Причиной такого решений стали проблемы со здоровьем — артисту диагностировали афазию. Это состояние затрагивает различные формы речевой деятельности и приводит к тому, что человек утрачивает способность говорить, читать и писать.

