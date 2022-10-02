Митрополит Павел опроверг задержание из-за вывоза церковных ценностей

Глава Киево-Печерской лавры митрополит Павел опроверг свое задержание из-за контрабанды

Глава Киево-Печерской лавры опроверг свое задержание из-за контрабанды церковных ценностей. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно заявлению митрополита Павла, на него была написала жалоба, что он пересекает границу Украины и вывозит церковную утварь, что вызвало проверку службы безопасности. Сотрудники правоохранительных органов задержали священника и его сопровождающих на шесть часов, в ходе которых были проведены обыски и досмотры. Оказалось, что ничего запрещенного к провозу церковный служитель не имеет, в его багаже нашли только товары из церковной лавки, которые не представляли исторической ценности.

«Я ввожу на Украину, в Лавру, но ничего никогда не вывозил из Украины», — утверждает митрополит.

После общения со службой безопасности митрополиту позволили пересечь границу, он подарил пограничникам шоколад и календари, а также благословил их.

О задержании главы Киево-Печерской лавры при попытке вывоза церковного имущества с Украины стало известно 2 октября. Кроме того, сообщалось о том, что священник сам себе выписал необходимые сопроводительные документы.