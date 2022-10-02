Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Митрополит Павел опроверг задержание из-за вывоза церковных ценностей

Глава Киево-Печерской лавры митрополит Павел опроверг свое задержание из-за контрабанды

Фото: РИА Новости

Глава Киево-Печерской лавры опроверг свое задержание из-за контрабанды церковных ценностей. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно заявлению митрополита Павла, на него была написала жалоба, что он пересекает границу Украины и вывозит церковную утварь, что вызвало проверку службы безопасности. Сотрудники правоохранительных органов задержали священника и его сопровождающих на шесть часов, в ходе которых были проведены обыски и досмотры. Оказалось, что ничего запрещенного к провозу церковный служитель не имеет, в его багаже нашли только товары из церковной лавки, которые не представляли исторической ценности.

«Я ввожу на Украину, в Лавру, но ничего никогда не вывозил из Украины», — утверждает митрополит.

После общения со службой безопасности митрополиту позволили пересечь границу, он подарил пограничникам шоколад и календари, а также благословил их.

О задержании главы Киево-Печерской лавры при попытке вывоза церковного имущества с Украины стало известно 2 октября. Кроме того, сообщалось о том, что священник сам себе выписал необходимые сопроводительные документы.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елена Апазиди
Обсудить
Последние новости
Минобороны сообщило об учениях мобилизованных в тылу зоны спецоперации
Модель OnlyFans оставила отпечаток ягодиц в бетоне в честь покупки дома
В Госдуме назвали дату принятия конституционных законов о новых субъектах России
Менеджер Усика назвал предполагаемую дату поединка украинца с Фьюри
Митрополит Павел опроверг задержание из-за вывоза церковных ценностей
Военкор описал ситуацию в Кременной после отхода из Красного Лимана
Известная актриса вспомнила о соседстве с крупнейшей фабрикой шоколада в Москве
Мобилизованных россиян решили обучить пользоваться трофейными гранатометами НАТО
Тренер клуба РПЛ оценил вероятность отъезда француза с российским паспортом
Угрозу сближающегося с Землей астероида оценили
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.