Митрополита задержали при попытке вывоза церковного имущества с Украины

Главу Киево-Печерской лавры задержали при попытке вывоза церковного имущества с Украины

Главу Киево-Печерской лавры, митрополита Павла, задержали при попытке вывоза церковного имущества с Украины. Об этом сообщает украинское интернет-издание «Информационный поток».

Согласно полученным данным, священник Павел Лебедь сам себе выписал сопроводительные документы для вывоза драгоценностей из страны. Сейчас соответствующая информация передана в правоохранительные органы Украины.

В июне 2022 года сообщалось о захвате представителями неканонической Православной церкви Украины (ПЦУ) около 250 храмов Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата. Это произошло за тот период, когда на Украине началась российская специальная военная операция. За это время 53 служителей храмов перешли из одной номинации в другую.