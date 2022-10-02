Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Роспотребнадзор сообщил об интенсивном снижении заболеваемости COVID-19

Роспотребнадзор: заболеваемость COVID-19 достаточно интенсивно снижается в России

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что заболеваемость COVID-19, как и другими респираторными вирусными инфекциями, достаточно интенсивно снижается в России вторую неделю подряд. Об этом пишет ТАСС.

«Каждый год 1 сентября собираются коллективы — производственные, школьные, студенческие, и это каждый год вызывает определенный подъем первой волны острых респираторных инфекций. И в этом году ковид просто сложился с этой волной по датам, и вторую неделю мы наблюдаем достаточно интенсивное снижение заболеваемости, как и всеми остальными респираторными вирусными инфекциями», — сообщила она.

Ранее Попова констатировала, что новая коронавирусная инфекция из страны не уходит и допустила устойчивый рост заболеваемости COVID-19 в сентябре, а врач общей практики Владимир Хорошев призвал россиян укрепить «первую линию обороны» против ковида и вернуться к ношению масок в общественных местах.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Россия объявила об отводе сил из Красного Лимана
В России спрогнозировали сроки восстановления индустрии общепита
Роспотребнадзор сообщил об интенсивном снижении заболеваемости COVID-19
Глава Пентагона назвал условие для вступления Украины в НАТО
В Минфине поддержали идею регулирования игровых валют
Стали известны дата и место похорон Бориса Моисеева
Названы способы распознать взлом смартфона
Москвичка поделилась историей настоящего народного парка в центре столицы
ВМС Франции сопроводили российскую подлодку в Бискайском заливе
ВСУ обстреляли два района Донецка
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.