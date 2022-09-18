Врач призвал укрепить «первую линию обороны» против ковида

Врач Хорошев: россиянам следует вспомнить о важности ношения масок в общественных местах

Врач общей практики Владимир Хорошев призвал россиян укрепить «первую линию обороны» против ковида и вернуться к ношению масок в общественных местах. О важности средств индивидуальной защиты он напомнил в интервью для радио Sputnik.

Он сообщил, что при нынешнем высоком уровне заболеваемости коронавирусной инфекцией следует более ответственно подходить к вопросу своего здоровья. «Смотрю я на Москву, там люди ходят в общественных местах без масок. Это неправильно. Люди расслабились в плане защиты собственного здоровья, а это создает угрозу новых вспышек COVID-19. Сейчас надо вспомнить о масках», — полагает Хорошев.

Специалист также дал рекомендации по подбору защитных средств. Он посоветовал заменить обычные медицинские маски на более эффективные. «В идеале надо носить не простенькие хирургические маски, а многослойные. А еще лучше надевать респираторы в людных местах», — уточнил врач.

По его словам, при существующем повышенном риске заражения COVID-19 необходимо использовать первую линию обороны и не пренебрегать масками. Кроме того, обязательно нужно соблюдать правила гигиены и следить за своим питанием, заявил Хорошев.

Ранее в России спрогнозировали резкое увеличение летальности от COVID-19. Допускалось, что количество подобных случаев вырастет до 200 в сутки, однако после выйдет на плато.