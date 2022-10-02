В ФРГ заявили об ослабевшей позиции Германии из-за газовых сделок России и Китая

Handelsblatt: экономическая позиция ФРГ ослабла из-за газовых сделок России и Китая

Позиция Германии ослабла из-за сделок России и Китая по газу и экспорту товаров, сообщает издание Handelsblatt.

Экономические достижения Германии за последние 20 лет отчасти объясняется сотрудничеством с Китаем и Россией, поскольку со стороны России предоставлялся дешевый газ, а договор с Китаем казался взаимовыгодным, считают авторы статьи. Однако правительство ФРГ не учло стратегические планы Пекина по освоению мирового рынка.

Теперь Германия будет вынуждена расплачиваться за принципы взаимности с Китаем — он хочет занять часть немецкого рынка. В публикации также отметили, что начинать готовиться к новым формам глобализации Германии следует уже сейчас, иначе она не сможет противостоять влиянию России и Китая. Для этого следует обратить внимание на традиции немецкой внешней торговли.

В сентябре 2022 года экономике Германии предсказали скорый спад из-за снижения поставок энергоносителей, на которые повлияли в том числе события на Украине.