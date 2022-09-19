Экономике Германии предсказали скорый спад

Бундесбанк: в Германии появляется все больше признаков надвигающейся рецессии

Признаки рецессии в Германии, крупнейшей экономике Европы, становятся все более очевидными, следует из еженедельного отчета Бундесбанка, на который ссылается Bloomberg.

Снижение поставок энергоносителей, в том числе на фоне боевых действий на Украине, приводит к резкому росту цен и усиливающейся неопределенности в ФРГ, указано в отчете. Сформированные запасы газа в немецких хранилищах, вероятно, помогут избежать введения нормированного потребления для предприятий и домохозяйств этой зимой. Но по итогам третьего квартала ЦБ Германии ожидает снижение производственной активности, которое станет еще более резким в следующие два квартала.

«Появляется все больше признаков рецессии в немецкой экономике в смысле явного, широкомасштабного и продолжительного снижения объема производства», — говорится в сообщении ЦБ.

Бундесбанк ожидает, что инфляция в стране может стать двузначной, так как в августе истек срок действия определенных мер государственной поддержки по субсидированию расходов на топливо и общественный транспорт. Однако Германии, скорее всего, удастся избежать наиболее плачевного сценария рецессии, описанного в июньском прогнозе ЦБ, при котором экономика столкнулась бы с падением на 3,2 процента в 2023 году. Тем не менее прогноз по-прежнему остается «крайне неопределенным».

Евросоюз и, в частности, Германия, столкнулись с резким ростом цен на энергоносители на фоне сокращения поставок газа из России и санкций против Москвы. Дорогие энергоресурсы увеличивают риск массовой остановки производств зимой, а нарастание кризиса провоцирует снижение потребительской активности населения. Der Spiegel предсказывал рецессию немецкой экономики, если ситуация не изменится. Экономисты, опрошенные Bloomberg, рассказали, что вероятность рецессии в еврозоне близка к 80 процентам, что является максимальным показателем за два года.