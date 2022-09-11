В Германии допустили остановку производств зимой

Advance: некоторые предприятия Германии могут остановить свою работу зимой из-за роста цен

Некоторые крупные предприятия Германии могут остановить свою работу по причине роста цен на газ и энергетического кризиса. Об этом сообщает газета Advance, передает «ИноСМИ».

В то же время министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что сложная ситуация с ценами на энергоносители будет продолжаться в стране и в ЕС в целом еще долгое время.

Как отмечает издание, дело в том, что немецкая экономика держалась на бесперебойных поставках дешевого российского газа. Однако сейчас на фоне западных санкций покупка топлива по привычным ценам и в необходимом объеме оказались невозможными. На фоне этого некоторые предприятия уже начали думать о сокращении производства и даже закрытии.

Такая ситуация наблюдается не только в ФРГ, но и во всех странах Европы. Как считают аналитики, страны Евросоюза уже грядущей зимой ждут тяжелые времена.

Ранее президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер предупредил об увеличении числа бездомных в ближайшие месяцы на фоне роста цен на продукты и энергоносители. Властям Германии необходимо принять меры предосторожности, чтобы жители страны не потеряли свои дома, так как кризисы и конфликт на Украине могут привести к тому, что люди начнут испытывать проблемы с нехваткой жилья, подчеркнул Штайнмайер.