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Экономике Германии спрогнозировали «трагедию в пяти актах»

Der Spiegel: немецкой экономике грозит «трагедия в пяти актах» на фоне энергокризиса

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Экономика Германии столкнется с «трагедией в пяти актах» на фоне энергетического кризиса. Такой прогноз дал журнал Der Spiegel.

В публикации говорится о прекращении работы первых предприятий и снижении потребления, что приводит к кризису, способному надолго ослабить страну. «Вопрос уже не в том, разразится ли кризис. Вопрос в том, насколько страшным он будет и как долго продлится. Это трагедия в пяти актах, и она начинается с шока от цены на энергию», — заявляет автор материала.

В статье отмечается, что паника нарастает в регионах страны, а главы концернов и лидеры профсоюзов уже перестали скрывать свою тревогу. Прежде всего, этому шоку подверглись производители бумаги, удобрений и стали, особенно зависящие от электроэнергии и газа, сказано в материале. Перечисленные предприятия «транслируют» рост цен остальным экономическим секторам, что и стало, по мнению Der Spiegel, вторым актом трагедии.

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Потребители, вынужденные экономить для оплаты внезапно выросших счетов на электричество и газ, также оказались под ударом. «И тут поднимается занавес и начинается четвертый акт трагедии, имеющий все признаки экономической катастрофы: потребительский настрой еще никогда не был таким плохим за всю историю Федеративной республики», — продолжает автор публикации.

«Пятым актом трагедии» является рецессия. «И похоже на то, что в самое ближайшее время страна в нее погрузится полностью», — предрекает издание.

Ранее Германии предсказали появление проблем и угрозу деиндустриализации из-за экономического кризиса в Китае, который является одним из главных торговых партнеров ФРГ.

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Варвара Кузьмина
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