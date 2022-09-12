Германии предсказали усугубление кризиса из-за проблем Китая

The Economist: Германия может столкнуться с угрозой деиндустриализации

Экономика Германии, традиционно полагавшаяся на дешевую энергию из России и спрос на свою продукцию со стороны Китая, в ближайшем будущем может столкнуться с проблемами и угрозой деиндустриализации, предсказывает The Economist.

Китай — крупнейший торговый партнер ФРГ, в прошлом году закупивший немецкую продукцию на сумму в 100 миллиардов евро: автомобили, медицинское оборудование, химикаты. Однако в этом году КНР проходит через экономический кризис, рост ВВП должен замедлиться, что может усугубить сложности Германии.

Сейчас страна испытывает трудности из-за энергетического кризиса: цены на электричество и топливо возросли в разы. Потребление газа в июле сократилось на 21 процент по сравнению с тем же месяцем в прошлом году, и объясняется это падение резким снижением производства. По прогнозам Института мировой экономики в Киле, в 2022 году экономика ФРГ вырастет на 1,4 процента, но в следующем году ВВП снизится.

Самый существенный удар принимают на себя небольшие компании: почти четверть предприятий с менее чем 1000 сотрудниками уже отменили свои заказы на производство или планируют это сделать. Для более крупных предприятий доля составляет 11 процентов. Главный экономист банка Berenberg Хольгер Шмединг предполагает, что высокие цены на топливо сохранятся в ближайшем будущем, и части немецких предприятий с большим расходом энергии придется перемещать производство за рубеж.

Стоимость газа, традиционно в значительной степени импортировавшегося из России, растет в том числе на фоне обострения отношений с Москвой, в феврале начавшей специальную военную операцию на Украине. 12 сентября стоимость октябрьских фьючерсов на TTF составляет около 2000 долларов за тысячу кубометров. Около половины жителей страны утверждают, что готовы мириться с ростом цен на энергию, если это поможет усилить давление на Россию.