Граждане Германии поддержали рост цен на газ ради давления на Россию

Civey: большинство граждан Германии готовы терпеть рост цен на газ ради давления на Россию

Большинство граждан Германии поддерживает продолжение санкционного давления на Россию, даже если цены на энергию продолжат расти. Об этом свидетельствует результаты опроса, проведенного институтом изучения общественного мнения Civey, на которые ссылается газета Augsburger Allgemeine.

Готовы вытерпеть некоторые трудности 53 процента респондентов, 42 процента не хотели бы столкнуться с подорожанием газа. Опрос проведен с 7 по 9 сентября, в нем участвовали более 5 тысяч человек. Погрешность исследования составляет 2,5 процента.

Обострение энергокризиса в Европе связано с началом специальной военной операции России на Украине, после которой страны Евросоюза ввели в отношении Москвы беспрецедентные санкции. Основной удар в области энергетики пришелся на газ, стоимость которого выросла в несколько раз на фоне сокращения поставок из России.

Дефицит топлива угрожает многим отраслям европейской экономики, а также существенно повышает коммунальные платежи для населения. Российские власти уверены, что регион не сможет справиться с проблемой, в свою очередь европейские лидеры в последние недели выражают уверенность, что уже приняли все необходимые меры для успешного прохождения зимнего сезона.

На этом фоне, даже при условии остановки «Северного потока» в начале сентября, биржевая стоимость газа в Европе неуклонно снижается от достигнутых максимумов.