В Госдуме потребовали наказать «Миссис Крым» за исполнение украинской песни

Депутат ГД Ивлев призвал проверить «Миссис Крым» за исполнение украинской песни

В Госдуме потребовали наказать финалистку конкурса красоты «Королева красоты-Крым. Весна-2022» Ольгу Валееву за исполнение украинской песни «Червона калина». Об этом сообщает «Подъем».

Депутат Госдумы Леонид Ивлев призвал полицию проверить «Миссис Крым». «Крымское гражданское общество и правоохранительные органы очень правильно реагируют на случаи украинского фашизма. Надеюсь, так будет и дальше. Пускай решают органы, а гражданское общество, надеюсь, уже прореагировало, стоит только почитать крымские социальные сети и каналы», — сказал Ивлев.

Сама Валеева утверждает, что ничего не знала про смысл песни, которую считают гимном полка «Азов» (запрещенная в России террористическая организация). По ее словам, она думала, что это обычная композиция «без всяких смыслов и подсмыслов, агитаций». Валеева подчеркнула, что живет в Симферополе и воспитывает двоих детей, поэтому не стала бы рисковать, если бы знала смысл песни «Червона калина».

Ранее сообщалось, что «Миссис Крым» столкнулась с критикой после того, как опубликовала в соцсетях видео, на котором она исполняет композицию «Червона калина». Из-за травли ей пришлось удалить ролик и закрыть аккаунт в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).