«Миссис Крым» исполнила украинскую песню и была раскритикована

Финалистка конкурса красоты «Королева красоты-Крым. Весна-2022» исполнила украинскую песню

Финалистка конкурса красоты «Королева красоты-Крым. Весна-2022» Ольга Валеева исполнила украинскую песню «Червона калина» и была раскритикована. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ в своем Telegram-канале.

Отмечается, что российские пользователи потребовали наказать «Миссис Крым» за видео в сторис, на котором она поет на балконе вместе с другой женщиной. Композиция, которую она исполняет, считается гимном полка «Азов» (запрещенная в России террористическая организация). Из-за критики Валеева удалила ролик и закрыла свой Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

В сентябре крымском Бахчисарае временно закрыли ресторан, где гости во время свадьбы танцевали под песню «Червона калина». В соцсетях распространился видеоролик со свадьбы в ресторане «Арпат», на которой играла украинская песня. После этого власти Бахчисарая приняли решение закрыть заведение на время проверок. Заместитель главы городской администрации Арсен Аблаев назвал исполненную композицию на мероприятии в Бахчисарае «националистической с проукраинскими лозунгами».