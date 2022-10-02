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Роскошный отпуск лишил пару туристов физического и психического здоровья

Туристы разочаровались роскошным круизом из-за отмен рейсов, задержек и потери багажа

Фото: Jeremy Bezanger / Unsplash

Пара британских пенсионеров, отправившаяся в семидневный круиз на роскошной яхте по Средиземному морю, назвала отпуск «адовым» из-за многочисленных отмен и задержек рейсов, непогоды, неудачных трансферов, потерянного багажа и подхваченного коронавируса. О поездке они рассказали Daily Mail.

Супруги Фил и Нора Лавин (Phil и Norah Lavin) признались, что круиз из Венеции по Средиземноморью стоимостью 3,5 тысячи фунтов стерлингов (216 тысяч рублей) лишил их физического и психического здоровья. Первым разочарованием стал переполненный рейс из Лондона в Италию — вылет туристов перенесли на более позднее время, однако со второго раза отправиться в Италию тоже не удалось. Туроператор предложил им улететь в Хорватию, оттуда доехать до Черногории и уже в Которе сесть на корабль.

Туристы добрались до Котора без одного чемодана: его потеряли в аэропорту Хитроу. Когда чета Лавин оказалось на борту яхты, то выяснилось, что вся одежда в их багаже промокла — оплошность допустили сотрудники лайнера, загружавшие вещи британцев. По словам пенсионеров, они пытались насладиться оставшимися днями отпуска, однако впечатления были испорчены пищевым отравлением и непогодой.

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В последний день круиза из-за очередного шторма лайнер пришвартовался в порту в часе езды от конечной точки маршрута. Когда британцы ехали в аэропорт Венеции, они узнали, что их рейс в Лондон отменен — из-за внезапной смены планов им пришлось ночевать в гостинице при отеле и лететь домой через Мюнхен. После возвращения в Великобританию Фил обнаружил, что заразился коронавирусом.

Супруги подали жалобу к туроператору и потребовали компенсацию за неудачный отпуск и дополнительного возмещения «перенесенной боли и страданий, как физических, так и душевных». Тем не менее, компания предложила туристам лишь 680 фунтов стерлингов (41 тысячу рублей) и 20-процентную скидку на следующее путешествие.

Ранее в августе туристы потребовали от компании Tui вернуть деньги за испорченный отпуск на Карибах. По словам семейной пары, они потратили на двухнедельную поездку свои накопления и «оказались в аду» из-за непрекращающейся стройки рядом с отелем.

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Дарья Рыбак
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