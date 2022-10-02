Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Минобороны отчиталось об уничтожении 22 снарядов HIMARS

Минобороны объявило об уничтожении 22 снарядов РСЗО HIMARS и 8 беспилотников ВСУ

Фото: Spc. Russell J. Good / Wikimedia Commons

Средства противовоздушной обороны уничтожили 22 снаряда американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS на Украине. Об этом в воскресенье, 2 октября, журналистам сообщили в Минобороны.

Снаряды РСЗО были сбиты в районах населенных пунктов Новая Каховка, Берислав, Веселок и Брилевка. Помимо этого, российским военным удалось сбить восемь беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в населенных пунктах Донецкой народной республики (ДНР) и Херсонской области.

1 октября российские военные уничтожили семь снарядов РСЗО HIMARS и две противорадиолокационные ракеты HARM производства США в районе Новой Каховки Херсонской области.

Кроме того, над населенным пунктом Липцы Харьковской области сбита тактическая ракета «Точка-У» Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
ДНР и ЛНР вошли в состав России с русским языком в качестве государственного
Российские военные уничтожили семь складов с боеприпасами и вооружением ВСУ
Володин рассказал о работе Госдумы после вхождения новых регионов в Россию
Киркоров и Лолита высказались о смерти Моисеева
В Минобороны раскрыли потери ВСУ на краснолиманском направлении
Озвучен статус Херсонской и Запорожской областей после вхождения в состав России
Минобороны сообщило об уничтожении более 35 сотрудников СБУ
Ветеринар дал прогноз о возможности медведя Диксона вновь ходить
Минобороны отчиталось об уничтожении 22 снарядов HIMARS
В Минобороны заявили о сорванном наступлении ВСУ на николаевском направлении
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.