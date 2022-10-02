Минобороны отчиталось об уничтожении 22 снарядов HIMARS

Минобороны объявило об уничтожении 22 снарядов РСЗО HIMARS и 8 беспилотников ВСУ

Средства противовоздушной обороны уничтожили 22 снаряда американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS на Украине. Об этом в воскресенье, 2 октября, журналистам сообщили в Минобороны.

Снаряды РСЗО были сбиты в районах населенных пунктов Новая Каховка, Берислав, Веселок и Брилевка. Помимо этого, российским военным удалось сбить восемь беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в населенных пунктах Донецкой народной республики (ДНР) и Херсонской области.

1 октября российские военные уничтожили семь снарядов РСЗО HIMARS и две противорадиолокационные ракеты HARM производства США в районе Новой Каховки Херсонской области.

Кроме того, над населенным пунктом Липцы Харьковской области сбита тактическая ракета «Точка-У» Вооруженных сил Украины (ВСУ).