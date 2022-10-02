Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Диетолог предупредила о правилах потребления имбиря

Диетолог Бережная: употребление имбиря может вызвать обострение заболеваний ЖКТ

Фото: unsplash

Употребление имбиря в больших количествах может вызвать обострение заболеваний желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) из-за «агрессивных» веществ в его составе, предупредила кандидат медицинский наук гастроэнтеролог, диетолог Ирина Бережная в беседе с RT.

По словам специалиста, имбирь нужно употреблять с осторожностью, так как он раздражает слизистую желудка. Лучше всего добавлять корень имбиря в чай при простудах, чтобы облегчить першение в горле. При этом Бережная напомнила, что это «не продукт для ежедневного применения».

«Людям, у которых есть любые воспалительные заболевания ЖКТ, имбирь нужно употреблять с огромной осторожностью — может вызвать обострение заболеваний, в том числе панкреатита, холецистита, особенно если есть камни или эрозивно-язвенные процессы в желудке», — пояснила диетолог. Кроме того, как отметила врач, продукт обладает «желчегонным, раздражающим действием и усиливает аппетит».

Ранее врач-диетолог Олеся Фролова назвала полезные свойства имбиря. В частности, она рекомендовала включить в рацион этот продукт для облегчения головных болей, вызванных напряжением из-за стресса.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Американский полковник назвал виновников утечек на «Северных потоках»
Популярная певица поделилась секретами похудения после родов
В клубе КХЛ высказались о будущем иностранных игроков
В США спрогнозировали ответ России на атаку на «Северные потоки»
Отоларинголог назвал причины шума в ушах
Две театральные актрисы погибли в аварии в российском регионе
В Госдуме задумали лишить депутатов отсрочки от мобилизации
На Украине рассказали о неготовности ВСУ к зиме
Россиянам назвали правильный способ совершать покупки
Байден посетит пострадавшие от ураганов Флориду и Пуэрто-Рико
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.