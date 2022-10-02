На Украине сообщили о спуске на воду корвета «Гетман Иван Мазепа»

Глава Минобороны Украины Резников сообщил о спуске на воду корвета «Гетман Иван Мазепа»

Корвет для ВМС Украины «Гетман Иван Мазепа» был спущен на воду. Об этом сообщил глава украинского Минобороны Алексей Резников, передает РИА Новости.

«Корвет "Гетман Иван Мазепа" ВМС Украины спустили на воду», — заявил Резников.

Первый корвет для ВМС Украины заложили в Турции в сентябре 2021 года. Он стал одним из четырех корветов типа «Ада», который строили в Стамбуле в рамках сотрудничества Украины и Турции.

Ранее на Украине назвали условия использования оружия из США по Крыму. Украинский министр обороны Алексей Резников заявил, что Киев не будет использовать западное оружие по объектам в России. «Но если мы сегодня говорим о деоккупации временно оккупированных территорий Украины, где находится враг, то, соответственно, у нас таких ограничений нет», — подчеркнул он.

