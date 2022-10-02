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Российские военные описали отход из Красного Лимана

Военкор Коц: военные союзных сил и ВС РФ были готовы оставаться умирать за Красный Лиман

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Российской армии и союзным силам пришлось отойти из Красного Лимана, чтобы большая группировка военных не попала в окружение противника. Перегруппировку войск в своем материале описывает военный корреспондент KP.RU Александр Коц.

Военкор поговорил с военными из Луганской народной республики (ЛНР), которые признались ему, что никто из них не думал убегать в такой ситуации. «Если надо, остались бы там умирать», — сказали они. Однако им поступила команда отходить, и ближе к полуночи их группировка отправилась в Торское, где также была большая часть военных Украины. В селе прошли бои, союзные силы «отбились на скорости».

В материале указывается, что некоторые колонны военных перегруппировались и сейчас находятся в Кременной. Оставшиеся там военные признались Коцу, что связи между соединениями почти нет. «Что у соседей происходит, никто понять не может. Пока допросишься работы артиллерии по нашим целям через многоступенчатую систему докладов, целей уже и след простыл», — описывают ситуации военнослужащие. Они добавили, что ждут на помощь военных, которые были призваны в рамках частичной мобилизации в России.

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Коц прогнозирует, что Вооруженные силы Украины могут продвинуться «на кураже» в Сватово, Лисичанск или Кременную. «Это грозит разрезанием уже Луганской народной республики, которая, как и Красный Лиман, сейчас является территорией Российской Федерации», — заключает военный корреспондент.

1 октября Министерство обороны России сообщило, что из-за угрозы окружения в районе города Красный Лиман в Донецкой области Вооруженные силы РФ и союзные войска были отведены на более выгодные рубежи. После этого глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что российские власти должны принять «кардинальные меры», в том числе рассмотреть возможность использования маломощного ядерного вооружения и введения военного положения в ряде регионов страны. Кадыров также обвинил Героя России генерал-полковника Александра Лапина в выводе войск из Красного Лимана.

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Варвара Кошечкина
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