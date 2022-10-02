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Израиль заявил о подготовке к прибытию новых репатриантов из России и Украины

Премьер Израиля заявил о подготовке к прибытию десятков тысяч евреев из России и Украины

Фото: Adam Jang / Unsplash

Израиль готовит новый пакет помощи для прибывающих в страну репатриантов из России и Украины. Об этом в воскресение, 2 октября, со ссылкой на премьер-министра Яира Лапида сообщает ТАСС.

Во время заседания кабинета министров Лапид заявил, что власти Израиля ожидают прибытия десятков тысяч евреев в ближайшие месяцы. На интеграцию иммигрантов в стране выделят 90 миллионов шекелей — около 25,3 миллионов долларов. «Мы ожидаем десятки тысяч новых репатриантов в ближайшие месяцы. Мы готовимся к этому и приветствуем это», — заявил премьер.

По словам Лапида, министерство репатриации и интеграции после совещания специальной комиссии определит порядок подготовки к новой массовой волне репатриации евреев в Израиль.

22 сентября Яир Лапид призвал руководство национальной авиакомпании El Al увеличить количество рейсов из России в связи с объявлением частичной мобилизации.

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Владимир Седов
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