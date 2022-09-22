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В Израиле призвали увеличить число авиарейсов из России

Премьер-министр Израиля Лапид призвал перевозчика El Al увеличить число рейсов из России
СюжетМобилизация в России: все, что нужно знать

Фото: WAM / Reuters

Премьер-министр Израиля Яир Лапид призвал руководство национальной авиакомпании El Al увеличить количество рейсов из России в связи с объявлением частичной мобилизации. Об этом пишет NEWS.ru.co.il со ссылкой на источник в канцелярии главы правительства.

Издание отмечает, что о просьбе Лапида к главе израильского перевозчика стало известно из вечернего выпуска телеканала «Кан-11». Премьер-министр уточнил, что также потребуется принять меры по дальнейшему размещению приезжих.

Сообщалось, что на фоне объявления в России частичной мобилизации власти Израиля начали подготовку к новой волне российских репатриантов.

Ранее в сентябре власти Финляндии сообщили, что будут тщательнее следить за выдачей шенгенских виз российским гражданам призывного возраста в связи с объявлением в России частичной мобилизации.

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Дарья Рыбак
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