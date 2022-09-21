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Финляндия начнет тщательнее следить за выдачей виз россиянам призывного возраста

В МИД Финляндии заявили об усилении контроля за выдачей виз россиянам призывного возраста

Фото: DCStock Photography / Shutterstock

Власти Финляндии намерены тщательнее следить за выдачей шенгенских виз российским гражданам призывного возраста в связи с объявлением в России частичной мобилизации. Об усилении контроля за выдачей шенгена россиянам пишет Helsingin Sanomat со ссылкой на слова главы консульской службы МИД страны Юсси Таннера.

Он заявил, что в последнее время все больше россиян призывного возраста пытаются покинуть Россию. Более того, Таннер отметил, что при подаче документов многие их них не могут предоставить обоснования того, что после поездки вернутся на родину. «Если в документах есть какая-либо двусмысленность или не соблюдено условие возвращения, виза выдаваться не будет», — отметил консул.

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Таннер добавил, что отбытие мужчин из России во время спецоперации может показаться «благом», к примеру, для украинских военных. Однако, по его словам, подобные рассуждения не имеют ничего общего с законом, которого строго придерживается консульская служба внешнеполитического ведомства Финляндии.

Ранее в сентябре сообщалось, что Финляндия пока не собирается ограничивать въезд россиянам с действующими шенгенскими визами, поскольку в настоящее время страна ждет окончательной ратификации протоколов о членстве в НАТО.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране. В свою очередь, министр обороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что всего планируется призвать 300 тысяч резервистов.

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Фариза Бацазова
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