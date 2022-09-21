Названы возможные сроки запрета на въезд россиянам с шенгеном в Финляндию

Депутат Литвы Касчюнас: Финляндия запретит въезд россиянам после вступления в НАТО

Финляндия пока не собирается ограничивать въезд россиянам с действующими шенгенскими визами, поскольку в настоящее время страна ждет окончательной ратификации протоколов о членстве в НАТО. Возможные сроки введения запрета назвал председатель комитета Сейма Литвы по национальной безопасности и обороне Лауринас Касчюнас, его слова приводит ТАСС.

Депутат отметил, что Финляндии необходимо окончательно завершить процесс вступления в НАТО. Касчюнас предположил, что как только республика официально станет членом Североатлантического альянса, она сможет запретить российским гражданам с шенгеном въезжать в страну.

«Этим можно объяснить определенную осторожность в действиях, но считаю, что они [финны] на нашей стороне. Вопрос времени, когда будет введен запрет», — считает Касчюнас.

Ранее глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что в целях безопасности власти балтийской республики не будут выдавать гуманитарные визы гражданам России, которые избегают мобилизации на территории своей страны.