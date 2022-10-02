Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Спецназовец ранил майора российской полиции в ходе спецоперации «Мак»

В Приморском крае спецназовец ранил майора полиции во время операции против наркоторговцев

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Приморском крае проводится проверка после ранения начальника Управление по контролю за оборотом наркотиков. Об этом в воскресение, 2 октября, в своем Telegram-канале сообщает издание Baza.

По данным издания, 29 сентября в лесном массиве рядом с селом Барабаш-Левада проходила спецоперация против наркоторговцев под кодовым названием «Мак». У силовиком была информация, что несколько граждан обустраивают в указанном месте закладки. Однако в ходе операции один из бойцов спецназа «Гром», оказывавший поддержку оперативникам, неудачно оступился и ранил майора российской полиции.

Начальник управления получил ранение левой ноги и перелом нескольких костей. В срочном порядке он был госпитализирован в хирургическое отделение больницы.

22 июля сообщалось. что в Самарской области следователи возбудили уголовное дело в отношении россиянина, который напал на участкового и инспектора филиала УФСИН и был застрелен.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Владимир Седов
Обсудить
Последние новости
ДНР и ЛНР вошли в состав России с русским языком в качестве государственного
Минобороны отчиталось об уничтожении 22 снарядов HIMARS
В Минобороны заявили о сорванном наступлении ВСУ на николаевском направлении
Власти Херсонской области заявили о подавлении попыток наступления ВСУ
Папа Римский призвал Путина и Зеленского закончить конфликт
Стали известны позиции российских военных после отхода из Красного Лимана
Глава ФИФА высказался о трагедии на футбольном стадионе в Индонезии
Израиль заявил о подготовке к прибытию новых репатриантов из России и Украины
Стало известно о давлении США на Евросоюз ради большей поддержки Украины
Рудковская рассказала о заниженной стоимости замка Пугачевой
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.