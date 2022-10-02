Спецназовец ранил майора российской полиции в ходе спецоперации «Мак»

В Приморском крае спецназовец ранил майора полиции во время операции против наркоторговцев

В Приморском крае проводится проверка после ранения начальника Управление по контролю за оборотом наркотиков. Об этом в воскресение, 2 октября, в своем Telegram-канале сообщает издание Baza.

По данным издания, 29 сентября в лесном массиве рядом с селом Барабаш-Левада проходила спецоперация против наркоторговцев под кодовым названием «Мак». У силовиком была информация, что несколько граждан обустраивают в указанном месте закладки. Однако в ходе операции один из бойцов спецназа «Гром», оказывавший поддержку оперативникам, неудачно оступился и ранил майора российской полиции.

Начальник управления получил ранение левой ноги и перелом нескольких костей. В срочном порядке он был госпитализирован в хирургическое отделение больницы.

22 июля сообщалось. что в Самарской области следователи возбудили уголовное дело в отношении россиянина, который напал на участкового и инспектора филиала УФСИН и был застрелен.