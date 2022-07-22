Майор полиции застрелил напавшего на него условно осужденного россиянина

Под Самарой участковый застрелил условно осужденного из табельного оружия

В Самарской области следователи возбудили уголовное дело в отношении россиянина, который напал на участкового и инспектора филиала УФСИН и был застрелен. Об этом в пятницу, 22 июля, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель регионального Следственного комитета России (СКР) Татьяна Баринова.

По данным ведомства, правоохранители пришли проверить мужчину, состоящего на учете в уголовно-исполнительной инспекции. Увидев сотрудников, поднадзорный начал избивать сожительницу и ребенка, после чего напал на силовиков, отобрал у участкового табельное оружие, привел его в боевую готовность и направил на мужчину. Полицейскому удалось остановить фигуранта, смертельно ранив его.

Как уточнил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах, погибшему было 49 лет. Он условно осужден по части 2 статьи 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью») УК РФ. Вторым участником инцидента стал 42-летний майор полиции.