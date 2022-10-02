Российские военные уничтожили семь складов с боеприпасами и вооружением ВСУ

Минобороны: ВС России уничтожили семь складов с ракетно-артиллерийским вооружением ВСУ

Вооруженные силы (ВС) России уничтожили семь складов ракетно-артиллерийского вооружения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской, Николаевской, Запорожской областях и в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом в воскресенье, 2 октября, сообщили журналистам в Министерстве обороны России.

Известно, что склады с оружием и боеприпасами находились в населенных пунктах Садовод, Калиновка, Зализничное, Ровнополье, Общее, Краматорск и Вольное поле.

Кроме того, в Новой Калуге Херсонской области российские военнослужащие уничтожили радиолокатор наведения зенитного ракетного комплекса «С-300».

Ранее стало известно, что российские войска уничтожили свыше 120 бойцов ВСУ в Харьковской области и ДНР.