В Госдуме объяснили порядок интеграции новых регионов в состав России

Депутат Морозов заявил о необходимости изменения законов для интеграции новых регионов

Переходный период для интеграции новых регионов с Россией займет несколько лет. Об этом в воскресенье, 2 октября, сообщил депутат Госдумы Олег Морозов в беседе с «Известиями».

Он объяснил, что для окончательной интеграции Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Херсонской и Запорожской областей необходимо много законодательных изменений. Для завершения этого процесса важно разработать новый конституционный закон и рассмотреть его в обеих палатах парламентария. Кроме того, Морозов отметил, что внутри регионов придется изменить банковскую структуру, чтобы оптимизировать оборот рубля.

2 октября стало известно, что переходный период по интеграции новых регионов в состав России продлится до 2026 года.

Ранее президент России Владимир Путин внес в Госдуму проекты конституционных законов о принятии в состав РФ четырех новых территорий — Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. При этом Конституционный суд определил, что Херсонская и Запорожская области войдут в состав Российской Федерации в качестве отдельных субъектов.

Государственным языком ДНР и ЛНР станет русский язык, а Россия должна будет гарантировать всем народам, проживающим на территории республик, право на сохранение родного языка.

