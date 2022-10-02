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Власти Херсонской области заявили о подавлении попыток наступления ВСУ

Стремоусов заявил, что попытки наступления ВСУ на Херсонскую область успешно подавляются
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Vadim Ghirda / AP

Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что попытки наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) на регион успешно подавляются. Об этом сообщает РИА Новости.

«Новые попытки украинских войск наступать на Херсонскую область подавляются. Все их атаки бесполезны и ни к чему не приводят, кроме смерти граждан, которых Зеленский тысячами убивает, толкая на верную смерть», — рассказал Стремоусов.

Он также добавил, что обстановка на линии боевого соприкосновения находится под контролем союзных сил, а никакого реального наступления на РФ нет и быть не может.

Ранее сообщалось о серии взрывов в Херсоне. Согласно полученным данным, сработала российская система противовоздушной обороны (ПВО). Однако в ночном небе следов работы ПВО замечено не было.

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Елена Апазиди
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