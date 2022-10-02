РИА Новости: серия взрывов прозвучала в Херсоне, предположительно, работает российская ПВО

Серия взрывов прозвучала в Херсоне. По предварительным данным, сработала российская система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

Прозвучало не менее пяти взрывов. Отмечается, что в ночном небе над городом не видно следов работы ПВО, но были слышны звуки взрывов и тряслись стены в зданиях.

Официальным подтверждением информации о запуске ракет ПВО над Херсоном пока не поступало.

Ранее сообщалось, что российская ПВО вновь сработала над Новой Каховкой в Херсонской области, в воздухе произошли два взрыва.

Кроме того, в субботу, 1 октября, Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли прибрежную линию Энергодара, известно о 13 взрывах. О разрушениях гражданской инфраструктуры не сообщалось, пострадавших нет.