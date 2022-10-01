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ВСУ обстреляли прибрежную линию Энергодара

Власти Энергодара сообщили об обстреле ВСУ прибрежной линии и о 13 взрывах

Фото: Leo Correa / AP

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли прибрежную линию Энергодара, известно о 13 взрывах. Об этом в субботу, 1 октября, сообщают власти города, передает ТАСС.

«Нацформирования ВСУ открыли артиллерийский огонь по прибрежной линии города. Сообщается о 13 взрывах, в данный момент о разрушениях гражданской инфраструктуры не сообщается, пострадавших нет», — заявили в администрации.

Ранее Минобороны России сообщило, что украинские военные нанесли удар по линии электропередач, которая идет от Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) к Энергодару. Там также добавили, что ВСУ во время обстрела крупнокалиберными снарядами повредили одну из труб системы технической воды Первой системы безопасности пятого энергоблока ЗАЭС.

В конце августа украинские военные также обстреляли береговую линию Энергодара, было зафиксировано порядка 20 ударов снарядов крупнокалиберной артиллерии.

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Алина Гончарова
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